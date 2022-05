Amministrative Messina. Franco De Domenico annuncia i primi nomi dei suoi assessori

Franco De Domenico, candidato sindaco del centrosinistra, ha annunciato i nomi di 6 assessori che faranno parte della sua giunta in caso di vittoria alle elezioni amministrative a Messina, che si svolgeranno il prossimo 12 giungo. «Annunciamo oggi una prima parte della squadra e, in linea con gli impegni che avevamo assunto, abbiamo scelto tecnici con un forte spessore civico, adeguati al programma, alle emergenze che abbiamo riscontrato in queste settimane a contatto con la cittadinanza, alle aspettative emerse. Inoltre, abbiamo puntato su profili politici di esperienza, che conoscono le dinamiche di Palazzo Zanca e, in questi anni, hanno vissuto in prima linea le vicende amministrative».

A Valentina Zafarana, nominata proprio ieri vicesindaco sedignato, si aggiungono altri 6 nomi: 3 politici e 3 tecnici. GLi assessori designati da Franco De Domenico sono:

Felice Calabrò

Antonella Russo

Cristina Cannistrá

Giovanni Randazzo – docente Dipartimento MIFT Università degli Studi di Messina

Christian Bisceglia – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico

Alessandra Minniti – dirigente scolastica IC Ugo Foscolo

«Ringrazio tutte le forze di coalizione per il contributo offerto – conclude Franco De Domenico – e sono convinto che le scelte fatte qualificheranno ulteriormente la nostra proposta».

