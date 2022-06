Affluenza elezioni Messina 2022: alle amministrative ha votato il 55,64% degli aventi diritto

Elezioni 2022. Sono arrivati ben oltre le 23 i dati sull’affluenza alle elezioni amministrative 2022 per il Comune di Messina. A votare nel corso di tutta la giornata del 12 giugno 2022 è stato il 55,64% degli aventi diritto (alle urne 106.878 persone su un totale di 192.072).

Per quel che riguarda, invece, i referendum sulla giustizia:

Abolizione del decreto Severino – hanno votato 91.056 persone (50.73%);

Limiti alla custodia cautelare – hanno votato 91384 persone (50.91%);

Separazione delle funzioni dei magistrati – hanno votato 91.499 persone (50.97%);

Equa valutazione dei magistrati – hanno votato 91.472 persone (50.96%);

Riforma del CSM – hanno votato 91363 persone (50.9%).

Infine, a Messina per il Referendum Montemare hanno votato 48366 persone su 90982 per un’affluenza del 53.16%.

Per quel che riguarda le sei circoscrizioni di Messina, invece, hanno votato:

I Circoscrizione – 11126 persone su 18997 aventi diritto (58.57%);

II Circoscrizione – 14002 persone su 25324 aventi diritto (55.29%);

III Circoscrizione – 24433 persone su 43912 aventi diritto (55.64%)

IV Circoscrizione – 20845 persone su 41158 aventi diritto (50.65%)

V Circoscrizione – 21096 persone su 37436 aventi diritto (56.35%)

VI Circoscrizione – 14579 persone su 25245 aventi diritto (57.75%)

Alle elezioni amministrative del 2018, al primo turno ha votato il 65,01% degli aventi diritto. C’è stato quindi un calo del 9,37%.

Diversi i disagi registrati nella giornata di ieri dagli elettori di Messina. In diverse sezioni in tutta la città dello Stretto i tempi d’attesa per ricevere le schede e votare sono stati piuttosto lunghi. In alcuni casi, inoltre, gli elettori recatisi alle urne per votare alle elezioni amministrative e ai 6 referendum in campo hanno scoperto al loro arrivo al seggio di non risultate nelle liste della sezione e questo ha creato non pochi malumori.

