AAA Cercasi Presidenti di Seggio per le elezioni amministrative del 12 giugno a Messina

Il Comune di Messina cerca potenziali sostituti per i Presidenti di Seggio che il prossimo 12 giugno 2022 si occuperanno delle elezioni amministrative e dei referendum (tra cui quello per Montemare). Il compenso è di 282 euro, mentre per gli altri componenti (segretario e scrutatori) la cifra è fissata a 208. Ecco come candidarsi.

Pubblicato l’elenco degli scrutatori per le prossime elezioni amministrative a Messina, Palazzo Zanca pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale per dare la possibilità a chi lo desideri di candidarsi per sostituire i Presidenti nominati dalla Corte d’Appello che abbiano un impedimento. Sarà data la priorità a chi in occasione di precedenti consultazioni, abbia maturato esperienza di componente di seggio come Presidente, segretario o scrutatore.

Sostituti per i Presidenti di Seggio: come candidarsi a Messina

Per candidarsi e dare quindi la propria disponibilità per sostituire i Presidenti di Seggio impossibilitati dallo svolgere il rulo, occorre presentare domanda entro le ore 13.00 di sabato 11 giugno 2022. È possibile consegnare il modulo (scaricabile a questo link) direttamente presso il Servizio Elettorale, sito a Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea), piano terra, stanza n. 3, o inviarlo alla seguente mail elettorale@comune.messina.it.

Il richiedente dovrà altresì individuare precauzionalmente un segretario che, in caso di nomina, dovrà assisterlo nelle operazioni del seggio elettorale. Ai Presidenti di seggio spetta il compenso di 282,00 euro, mentre agli altri componenti del seggio (segretario e scrutatori) spetta un compenso di 208,00 euro. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 0907722105/0907722257.

