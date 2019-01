MessinaServizi. Il Consiglio comunale rimanda la decisione sul futuro dell’azienda

1 Condivisioni Facebook Twitter

Il Consiglio comunale straordinario svoltosi, ieri, per risolvere la questione di MessinaServizi Bene comune sospeso con un nulla di fatto.

Il civico consesso ha, infatti, chiesto un ulteriore parere sull’applicazione della legge Madia, che, secondo quanto espresso dalla Corte dei Conti, prescrive la liquidazione della nuova azienda, alla luce del fallimento di MessinAmbiente.

Prima di esprimersi sul futuro di MessinaServizi Bene Comune, quindi, i consiglieri hanno deciso di attendere un parere ufficiale sulle effettive possibilità della società partecipata.

I dubbi di Cambiamo Messina dal Basso

Sul tema si era espresso anche il gruppo Cambiamo Messina dal Basso che si è dichiarato soddisfatto per le richieste avanzate dal Consiglio comunale, che ha accolto i quesiti da loro posti qualche ora prima della seduta straordinaria.

La soddisfazione dei sindacati

Il blocco sulla discussione che riguarda MessinaServizi Bene Comune è approvato anche dai sindacati, che hanno consegnato, a fine seduta, una lettera ai Consiglieri, in cui, tra le altre questioni, chiedono la richiesta del parere del Ministero competente ritenendo «necessario approfondire tutte le questioni legali e normative, perché si faccia chiarezza in merito all’interpretazione autentica delle stesse e dare autorevole indirizzo all’ente locale in merito al quesito posto, se il fallimento della società MessinAmbiente rientra o meno nel caso di specie indicato dalla legge Madia e, in caso positivo, quali siano le eventuali conseguenze sulla società MessinaServizi Bene Comune e gli obblighi derivanti per l’ente».

