Rincandidatura a sindaco di Accorinti. Buzzanca: «Dovrebbe vergognarsi»

La ricandidatura di Renato Accorinti a sindaco di Messina suscita polemiche da ogni fronte. Non semplicemente dai cittadini ma anche, e soprattutto, da quelli che c’erano prima, frase utilizzata per indicare le precedenti amministrazioni che hanno governato la città dello Stretto, ed entrata ormai a far parte del linguaggio comune messinese.

In particolare si legge sul profilo Facebook dell’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca: «Accorinti straparla, evidentemente riferendosi anche a me, di politica corrotta. Dovrebbe vergognarsi. Dopo 5 anni ha capito quanto sia difficile amministrare ma, per fortuna, il suo tempo è scaduto».

L’ex sindaco non è nuovo a esternazioni di questo tipo sul suo profilo del noto social network, il dibattito con Renato Accorinti e la Giunta di Cambiamo Messina dal Basso, infatti, non è mai stato roseo. In

