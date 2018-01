Mancanza di Progettualità per Messina. Ecco tutte le opere in cantiere

1 Condivisioni Facebook Twitter



Mancanza di progettualità per Messina? Non è così. L’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Sergio De Cola risponde dettagliatamente alle critiche ricevute nei giorni scorsi relative alla mancanza di ideazione e attuazione di progetti per la città dello Stretto.

Il lungo elenco dell’Assessore De Cola parte dalla Via Don Blasco (appalto da 27 milioni), un progetto che esiste dal 1989, ma che non si era mai riusciti a realizzare; continuando per il risanamento di Bisconte-Cataratti (progetto di 29.990 milioni di euro) e concludendo con il completamento del Porto di Tremestieri per un appalto di 74 milioni di euro.

«È vero che una parte dei lavori e delle opere andati ora a finanziamento e quindi in cantiere, o comunque diventati cantierabili, stava nei ”cassetti” del Comune – spiega De Cola – Ma si trattava spesso solo di idee, o poco più di semplici copertine, oppure di ipotesi così datate da non essere nemmeno considerabili. Non è un caso che nel passato le opere prospettate non siano state realizzate. Non è un caso perché questa Amministrazione ha messo ordine nel cosiddetto parco-progetti, ha eliminato tutti quelli che non si sarebbero potuti aggiornare o che, semplicemente, non erano necessari, ha individuato quelli ancora validi, e li ha portati dal livello di “enunciazioni” a livello di progetto, contemporaneamente ricercando tutte le possibili linee di finanziamento che ne garantissero la effettiva realizzazione».

Ma l’analisi di De Cola non si ferma solo ai progetti concretizzati: l’assessore sottolinea anche l’aumento dei fondi per la manutenzione stradale (da 900mila euro del 2013 a 3 milioni e 700 del 2017).

«Non consideriamo “eroico” il nostro impegno – conclude l’assessore – lo consideriamo come un atto dovuto alla città e alla cittadinanza».

Qui è possibile trovare l’elenco delle opere minori già finanziate.

Codice Rendis 19IR684/G1 – punteggio 105,80 – Progetto di fattibilità tecnica-economica (aggiornato al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 1° stralcio funzionale dei lavori di “ Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inferiore e Bordonaro superiore ” importo € 3.470.000,00. Adeguato al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Progetto già interamente finanziato con il Patto per il Sud.

” importo € 3.470.000,00. Adeguato al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Progetto già interamente finanziato con il Patto per il Sud. Codice Rendis 19IC75/G1 punteggio 149,00 – Progetto di fattibilità tecnica-economica relativo agli interventi di mitigazione del rischio “Alluvioni” con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei Torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico € 47.888.207,30. Del progetto è stato finanziato uno 1° stralcio funzionale relativo al torrente Papardo per € 7.900.000,00 con il Patto per la Città di Messina.

Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico € 47.888.207,30. Del progetto è stato finanziato uno 1° stralcio funzionale relativo al torrente Papardo per € 7.900.000,00 con il Patto per la Città di Messina. Codice Rendis 19IR521/G1 – Progetto di fattibilità Tecnica-Economica dei lavori di “ Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate” 1° stralcio funzionale: località Casabianca-Mezzana € 5.145.000,00. Il progetto generale è stato approvato in Conferenza Speciale dei Servizi in data 18.01.2017 è corredato del Verbale di verifica completezza documentazione, Parere di conformità urbanistica, studio VINCA e decreto di esclusione VIA. Il progetto per l’importo di € 3.649.775,00 è stato finanziato nel Patto per la Sicilia.

nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate” 1° stralcio funzionale: località Casabianca-Mezzana € 5.145.000,00. Il progetto generale è stato approvato in Conferenza Speciale dei Servizi in data 18.01.2017 è corredato del Verbale di verifica completezza documentazione, Parere di conformità urbanistica, studio VINCA e decreto di esclusione VIA. Il progetto per l’importo di € 3.649.775,00 è stato finanziato nel Patto per la Sicilia. Codice Rendis 19IR522/G1 – Progetto di fattibilità Tecnica-Economica dei lavori di “ Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate” 2° stralcio funzionale: località Mezzana-Tono-Mulinello € 11.140.000,00. Il progetto per l’importo di € 3.410.259,18 è stato finanziato nel Patto per la Sicilia.

nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate” 2° stralcio funzionale: località Mezzana-Tono-Mulinello € 11.140.000,00. Il progetto per l’importo di € 3.410.259,18 è stato finanziato nel Patto per la Sicilia. Codice Rendis 19IR014/G3 – Lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della Cooperativa “Futura” per € 650.000,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina.

in corrispondenza della Cooperativa “Futura” per € 650.000,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina. Codice Rendis 19IRC78/G1 – Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo – Messina per € 121.500,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina.

– Messina per € 121.500,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina. Codice Rendis 19IRC79/G1 – Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel villaggio di Altolia – Messina per € 269.800,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina.

– Messina per € 269.800,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina. Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico nel villaggio Mili S. Pietro per € 1.270.000,00 finanziato PAC III – Nuove Azioni – Scheda 5.B6 –Az.A1.

per € 1.270.000,00 finanziato PAC III – Nuove Azioni – Scheda 5.B6 –Az.A1. Codice Rendis 19IR510/G1 – Progetto di risanamento costiero e difesa dell’erosione nel tratto S. Margherita-Galati Marina Messina dell’importo di € 4.500.000,00 finanziato nel Patto per la Sicilia.

Messina dell’importo di € 4.500.000,00 finanziato nel Patto per la Sicilia. Codice Rendis 19IRC74/G1 – Intervento per la mitigazione del rischio idraulico medianti l’eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati, a tutela della sicurezza pubblica per € 3.000.000,00 finanziato con il Patto per la Città di Messina.

