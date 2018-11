Isola pedonale. Gioveni chiede una seduta urgente della Commissione Viabilità

2 Condivisioni Facebook Twitter

Il periodo natalizio è alle porte, ma ancora la situazione dell’isola pedonale nel centro cittadino non si è risolta. Questa è la motivazione che ha portato Libero Gioveni a chiedere una seduta straordinaria della Prima commissione Viabilità, di cui è presidente.

«A prescindere dove si farà e come si farà – esordisce il Consigliere comunale – dobbiamo avere comunque la certezza che il Comune istituisca un’isola pedonale natalizia, pertanto la prossima settimana, presumibilmente mercoledì pomeriggio, convocherò una seduta straordinaria della Prima Commissione per discutere del tema con la stessa Amministrazione».

Gioveni è tra i 14 firmatari della proposta di pedonalizzare il viale San Martino, ma anche l’associazione Millevetrine, che gestisce da anni la chiusura natalizia della limitrofa via dei Mille, ha presentato all’Amministrazione un progetto.

«Non mi arrocco sulla proposta che ho da poco sottoscritto – spiega a tal proposito Gioveni – perché per quanto mi riguarda possiamo discutere anche di un’altra soluzione (temporanea). Ma a pochi giorni dall’avvio del periodo natalizio non si può lasciare migliaia di cittadini pro-isola a bagnomaria, senza sapere se per i 30 giorni più attesi dell’anno potranno godere o meno di uno spazio in cui vivere momenti di socializzazione o per assaporare la bellissima atmosfera natalizia».

La seduta della Commissione Viabilità è stata richiesta anche da altri Consiglieri: «Dopo aver sentito -spiega Gioveni – il collega Zante e ancor prima Alessandro Russo, che mi aveva sollecitato la convocazione della seduta, e avendo colto informalmente la disponibilità degli assessori interessati, ritengo più che opportuno e urgente discutere in Aula della proposta o comunque della necessità di pedonalizzare un’area.

In questi giorni in cui, pur con il più urgente e attualissimo tema del “Salva Messina” – insiste il Presidente della Commissione mobilità – abbiamo potuto cogliere come quello della pedonalizzazione sia parecchio sentito dalla cittadinanza, alla quale questo Consiglio Comunale, quindi, prossimamente ha il dovere di restituire uno spazio definitivo e duraturo nel tempo».

In conclusione Gioveni lancia anche un’altra sfida ai suoi colleghi Consiglieri: «Mi auguro che già dalla seduta in questione in cui si dibatterà principalmente sull’isola natalizia, possa essere avviato un primo vero importante passo per avviare il necessario dibattito politico sulla futura isola pedonale permanente».

