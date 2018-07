Iniziati gli incontri tra Sindaco e Consiglieri. De Luca: «Grande disponibilità»

11 Condivisioni Facebook Twitter

Il Sindaco Cateno De Luca ha iniziato ad incontrare i Consiglieri Comunale. Le consultazioni sono iniziate ieri mattina alle ore 6 e, nell’arco della giornata, il primo cittadino è riuscito a confrontarsi già con 14 Consiglieri.

Il primo a presentarsi a Palazzo Zanca è stato il consigliere comunale Francesco Pagano della lista Ora Messina, seguito dal collega di lista Giandomenico La Fauci. Subito dopo il Sindaco ha incontrato i consiglieri di Forza Italia Giovanna Crifò e Benedetto Vaccarino, che hanno richiesto ed ottenuto un confronto congiunto. A seguire è stato il turno di Nicoletta D’Angelo, eletta nella lista Ora Messina. Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle si è presentato con tutti i 7 consiglieri eletti: Gaetano Sciacca, Andrea Argento, Serena Giannetto, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà, Giuseppe Schepis e Francesco Cipolla. Il giro di consultazioni si è chiuso con il consigliere Pier Luigi Parisi, eletto nella lista di Forza Italia, e del collega di lista Ugo Zante, che si sono confrontati separatamente con il Sindaco.

«Sono molto soddisfatto dei confronti – ha dichiarato De Luca – basati sul reciproco rispetto e improntati alla definizione di un percorso condiviso per garantire alla città quei provvedimenti indispensabili ed indifferibili finalizzati a ripristinare i livelli normali di vivibilità urbana. Sono sempre più convinto che, nell’ambito dei consiglieri eletti, si troveranno le giuste convergenze per garantire stabilità politica alla città di Messina essendo un consiglio comunale di alto profilo e di grande statura morale e politica».

A commentare l’incontro con il sindaco Cateno De Luca anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle. «Malgrado l’invito fosse individuale – spiegano i rappresentanti pentastellati – abbiamo espresso la volontà di incontrare il sindaco tutti insieme, in gruppo, per rimarcare la nostra comunanza d’intenti. Abbiamo ascoltato i temi affrontati dal sindaco in maniera generale, e ci riproponiamo di discuterli con i cittadini, laddove questi siano in linea con il nostro programma. Il nostro obiettivo è quello di mettere al centro dell’azione politica gli interessi dei messinesi, esercitando nella massima trasparenza la nostra funzione di indirizzo e di controllo, senza alcun pregiudizio sull’operato dell’Amministrazione. La nostra sarà un’opposizione leale, critica, propositiva e competente. Alla luce di ciò, valuteremo di volta in volta le singole proposte nei luoghi deputati, ovvero il consiglio comunale e le commissioni, facendoci carico della volontà e delle richieste dei cittadini».

Oggi gli incontri con i Cnsiglieri Comunali proseguiranno anche nella giornata odierna, al fine di concludere questa prima fase di consultazione orientata anche alla reciproca personale conoscenza.

