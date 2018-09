Gioveni sulle dimissioni del sindaco De Luca: «Andiamocene a casa tutti!»

31 Condivisioni Facebook Twitter

«Andiamocene a casa tutti con l’arrivo di un inutile e dannoso Commissario per 9 mesi, ma che non si dica che la responsabilità è del Consiglio Comunale». La pensa così il consigliere comunale Libero Gioveni a cui proprio non vanno giù le dichiarazioni del sindaco Cateno De Luca. Il primo cittadino, infatti, dopo aver presentato le sue dimissioni (revocabili) ha affermato che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il comportamento dei consiglieri durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, durante la quale si sarebbe dovuto discutere delle modifiche al Regolamento del Civico Consesso.

Gioveni, invece, ci tiene a sottolineare che il Consiglio Comunale non ha in alcun modo fatto ostruzionismo nei confronti del sindaco di Messina e, per dimostrarlo, elenca tutte le delibere dell’Amministrazione De Luca presentate e approvate in aula in soli due mesi di mandato. Le riportiamo in modo integrale dalla nota del consigliere del PD.

1) Piano di azione per l’agglomerato di Messina per la riduzione dell’inquinamento acustico:

approvato all’unanimità il 16 luglio;

2) Ordine del giorno indirizzato alla Regione Siciliana affinché provveda ad emettere la dichiarazione di stato di emergenza sul Risanamento con invio relative risorse per lo sbaraccamento:

approvato all’unanimità il 30 agosto;

3) Delibera per la costituzione dell’Agenzia del Risanamento istituita dalla legge per l’accorpamento delle competenze fra Comune e IACP per accelerare le procedure di sbaraccamento e assegnazione alloggi:

approvata all’unanimità il 4 settembre;

4) Piano Triennale delle Opere Pubbliche:

approvato a maggioranza il 19 settembre;

5) Bilancio di Previsione anno 2018 che garantisce il mantenimento dei servizi ai cittadini:

approvato a maggiornaza il 19 settembre con la presenza record di 31 consiglieri su 32 (uno era assente giustificato perché in viaggio di nozze).

6) Delibera assegnazione 50 alloggi a villaggio Matteotti all’Annunziata e nuovo Regolamento del Consiglio Comunale:

avviata discussione ieri (giovedì, ndr) con l’impegno ad approvare entrambe le delibere mercoledì 3 ottobre perché mancavano i pareri dei Dirigenti a circa 50 emendamenti.

«“Ammazza” che ostruzionismo che fa l’Aula» commenta con sarcasmo Libero Gioveni, che conclude affermando con forza: «Questi sono fatti, tutto il resto sono chiacchiere».

