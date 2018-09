Sagre di Ottobre. Ecco 5 eventi per celebrare le delizie d’autunno

146 Condivisioni Facebook Twitter

Ci siamo. L’autunno è arrivato, portando con sé una miriade di delizie, tutte da gustare. Come accade ogni anno durante la stagione d’oro, la Sicilia si trasforma in una grande festa dedicata alla celebrazione dei prodotti tipici che la terra e il mare hanno da offrire. Domani, con l’arrivo di ottobre, prenderanno il via anche le imperdibili sagre, caratterizzate da un mix unico di cultura, musica e cibo, che sarebbe proprio un peccato perdere. Prendete carta e penna, quindi, che c’è tanto da fare questo mese.

Tra i primi eventi il lista c’è l’Oktoberfest Stefanese, che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Santo Stefano di Camastra (ME). Per 4 giorni la cittadina della Ceramica si colorerà di giallo in onore di una delle bevande più amate al mondo: la birra. Oltre ai tanti stand dedicati alla bionda bavarese e alle birre artigianali, non mancherà lo street food siciliano ed internazionale. L’evento, organizzato dall’associazione ALMAGI e patrocinata dal Comune di Santo Stefano di Camastra, prevede la partecipazione di moltissime attività locali ed espositori provenienti da tutta la Sicilia.

Come ogni anno, il centro storico di Zafferana Etnea (CT) diventa il cuore pulsante della gastronomia autunnale dandovi la possibilità di assaporare una varietà infinita di prodotti tipici dell’Etna. La 40° edizione dell’ Ottobrata Zafferanese si terrà dal 7 al 28 ottobre ed ogni weekend ci sarà una sagra diversa. I protagonisti di quest’anno saranno l’uva, il vino, la mostarda, il miele, le castagne e i funghi porcini dell’Etna. Oltre alle degustazioni, ci sarà anche tanta musica, spettacoli ed un mercatino d’artigianato.



Dopo il successo della prima edizione che ha registrato oltre 50 mila presenze, torna anche quest’anno il Messina Street Food Fest. Dall’ 11 al 14 ottobre, Piazza Cairoli diventerà ancora una volta il punto d’incontro tra cibo e cultura. I 4 giorni della manifestazione saranno dedicati allo street food siciliano, ma mancheranno gustose sorprese provenienti dal resto dello Stivale. Anche questa volta si potrà assistere agli Show Cooking, che vedranno alternarsi ai fornelli chef di fama nazionale, e i divertenti laboratori gastronomici con noti operatori del settore.

Se siete amanti del pregiato tartufo, allora non potete perdervi la Sagra del Tartufo dei Nebrodi, il 20 e il 21 ottobre a Capizzi (ME). Si tratta di un’evento che si pone l’obiettivo di promuovere la riscoperta e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, diventando un’occasione interessante per far conoscere le aziende e i prodotti di qualità del territorio, a partire proprio dal tartufo. Qui potrete avvolgervi nei profumi dell’autunno e godervi mostre dedicate al fungo ipogeo, visite guidate, laboratori, degustazioni, spettacoli, convegni, mostre dedicate al tartufo ed un’ampia zona mercato.





Per concludere con una nota dolce, dal 25 al 28 ottobre potrete tuffarvi in un mare fatto di cioccolato di Modica: torna, infatti, il ChocoModica. Nella splendida cornice del centro storico della città barocca si ci potrà avventurare fra degustazioni guidate, laboratori ed iniziative culturali, oltre l’immancabile Chocolate Show. Organizzato dal Comune di Modica (RG) e firmato ancora una volta da Eurochocolate, l’evento è promosso in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, che è ormai divento un prodotto di fama internazionale.

(825)