Messina. Tavola rotonda all’Università dedicata all’Internet of Things

Messina. Domani, mercoledì 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ospiterà l’incontro sul tema: “IoTlook: an outlook on IoT from education, research and business perspectives”. L’evento, dedicato all’ambito dell’Internet of Things (Internet delle cose o oggetti), mira a fornire elementi di formazione e apprendimento riguardo la tecnologia IoT. Nel corso delle sessioni dedicate, a cui prenderanno parte docenti dell’Ateneo peloritano ed esperti provenienti da Università straniere, verranno anche esplorati virtuosi esempi di progetti IoT, ricerche e realtà aziendali focalizzate su tali tecnologie.

Tra gli interventi più attesi quello di Angelo Zaia di SmartMe.IO, una giovane startup, che offre servizi di progettazione e implementazione di prodotti basati sulla combinazione di tecnologie IoT open e low cost con tecnologie Cloud basate su piattaforma OpenStack e fornisce le migliori soluzioni per sistemi di Metering, Devices e Fleet Management, Monitoring, Crowdsensing e altri aspetti degli Smart Environment.

SmartMe.IO, nata nel 2012 in seno al Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Messina, con un programma di crowdfunding, è anche un esempio concreto di come il mondo della ricerca possa evolversi in realtà imprenditoriale innovativa.

