Messina. Rinviata la seconda edizione del Balcony Sound Fest

Era prevista per questa sera la seconda edizione del Balcony Sound Fest, l’evento che trasforma Piazza Antonello in una pista da ballo a cielo aperto, all’insegna del divertimento e della solidarietà. L’evento, giunto alla sua seconda, è stato però rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo è la Mediterranea Eventi, società organizzatrice dell’evento che spiega:

«Con immenso dispiacere tutte le attività in programma sabato 1 dicembre sono state sospese per il grave lutto che ha colpito uno dei fondatori della Mediterranea Eventi. In segno di vicinanza a tutta la famiglia, la Mediterranea Eventi ha deciso, quindi, di rinviare la quarta tappa de “Il Trofeo delle Piazze” e la seconda edizione del “Balcony Sound Fest”. Al nostro caro amico e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della Mediterranea Eventi A.S.D».

Rinviata, quindi, anche la quarta tappa de “Il Trofeo delle Piazze”, prevista sempre per la giornata di oggi, alle ore 15:00, a Piazza Università.

