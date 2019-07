Messina. Oggi al Centro Commerciale Tremestieri il Redshift Gaming SummerTime 2019

League of Legends, HeartStone e, ovviamente, Fortnite. Ma anche Fifa 19, Tekken 7 e Mario Kart 8 su Switch. Insomma, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

Per il Redshift Gaming SummerTime 2019 sono state allestite venti postazioni pc, oltre alle console e i partecipanti avranno la possibilità di vincere un importante premio.

Questo gathering estivo, conosciuta in tutto il territorio siciliano. I membri della Redshift,, si occupano da anni di intrattenimento videoludico, organizzando e partecipando ad eventi ricreativi in giro per la regione. Come il GaMEopoli che si è svolto il 5 gennaio, nella sala atrio del Palantonello.