Venerdi 22 il Cinema Apollo ospiterà i giovani che vivono quotidianamente gli spazi e le attività dei Centri Socio-educativi comunali. Insieme condivideranno la visione del film natalizio “The Star – Gli eroi del Natale” di T. Reckart: un suggestivo racconto della Natività, visto con gli occhi degli animali.

Gli ingredienti per un piacevole pomeriggio insieme, in perfetto clima natalizio, ci sono tutti: tradizione, ilarità e spensieratezza. Un modo simpatico per iniziare le vacanze scolastiche in allegria: la proiezione si aggiunge, affiancando le quotidiane attività, alle iniziative previste per il periodo natalizio da ciascun centro socio-educativo.

Tra le tante attività che si svolgeranno nei prossimi giorni grazie all’impegno dei centri ci sono: laboratori artistici, giochi di carte tipici di natale, feste di natale e tombolate.

Il calendario di eventi natalizi questo inverno è colmo di concerti itineranti, spettacoli dal vivo, cultura, giochi e sport. Sono state numerose le adesioni al bando lanciato lo scorso novembre dal Comune, di concerto con le sei circoscrizioni, per presentare e realizzare la propria iniziativa natalizia. Lo scopo è quello di mettere al centro le singole circoscrizioni, coinvolgendole direttamente nei processi in atto di valorizzazione di luoghi poco conosciuti, coinvolgere anche i più giovani è sicuramente una priorità per l’Amministrazione e le singole circoscrizioni.

