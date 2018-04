Gianni Morandi e Gianna Nannini a Taormina per il tour estivo

15 Condivisioni Facebook Twitter

Gianni Morandi e Gianna Nannini sbarcano in Sicilia, esibirsi in concerto al teatro antico di Taormina. Morandi canterà il 18 Luglio mentre la Nannini salirà sul palco sabato 18 agosto.

Il Morandi Tour 2018 è un ulteriore evento che arricchisce l’offerta del TAOmusica di quest’anno. È uno spettacolo che farà tappa nei luoghi più belli d’Italia, dove verranno proposti 40 brani .

Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” è uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Un viaggio tra i successi di Morandi, che fanno parte della storia della canzone italiana e le hit di “d’amore d’autore”, un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, FENOMENALE – IL TOUR di GIANNA NANNINI arriverà sul prestigioso palco del Teatro antico di Taormina. Un emozionante e imperdibile live, che arriva a due anni di distanza dall’ultimo concerto dell’artista in uno degli scenari più suggestivi d’Italia, tra gli eventi più attesi della nuova edizione di TAOmusica 2018.

In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti Amore Gigante in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

