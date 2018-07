Continuano i grandi concerti a Messina: l’8 luglio arrivano i Negramaro

13 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Dopo il mitico Vasco Rossi, la stagione estiva dei concerti continua l’8 luglio con il concerto dei Negramaro. La band di origini pugliesi ha dato il via al tour “Amori che torni Tour Stadi 2018” lo scorso 27 giugno, allo Stadio di San Siro di Milano, e proseguirà con altri 4 show negli stadi italiani.

Oltre a Messina, ieri il tour ha fatto tappa anche a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio a Pescara presso lo Stadio Adriatico e 13 luglio a Lecce allo Stadio Via Del Mare.

Durante il concerto allo Stadio San Filippo i Negramaro faranno ascoltare i brani tratti dall’ultimo disco “Amore che Torni”, ma non mancheranno in scaletta gli altri grandi successi della band.

Ancora una volta dunque, lo stadio San Filippo accoglierà migliaia fan pronti ad assistere allo spettacolo musicale di un altro gruppo big della musica italiana. Da sempre i concerti dei Negramaro sono apprezzati non solo per la parte musicale ma anche per i particolari giochi di luce che contribuiscono a creare un un’atmosfera davvero unica e caratteristica del gruppo.

(Foto tratta dalla Pagina Facebook dei Negramaro)

