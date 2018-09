Messina. Boom di presenze per il primo weekend firmato Le Vie dei Tesori

35 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Numeri da record per il primo fine settimana firmato Le Vie dei Tesori, l’iniziativa culturale che ha come obiettivo quello di far riscoprire ai messinesi le bellezze storiche e artistiche della propria città. Circa 3500 i visitatori che hanno affollato i 30 luoghi aperti al pubblico.

Messina si è rivelata la città più visitata tra le otto che, in Sicilia, aderiscono all’iniziativa. Al secondo posto il ragusano, seguito da Trapani. In un solo fine settimana, nella città dello Stretto, è stato superato il record dello scorso anno di 11.288mila persone. Il luogo più visitato è stato Villa Maria, con 723 ospiti.

I luoghi selezionati per le Vie dei Tesori a Messina sono 30: l’Antiquarium di Palazzo Zanca e il museo della Vara; Castel Gonzaga; Castel Vinci; la Chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio al Ringo; la Chiesa di Maria SS. Annunziata dei Catalani; la Chiesa di San Giovanni di Malta e Tesoro di S. Placido; la Chiesa di San giuseppe e mostra degli argenti; la Chiesa di Sant’Elia; la Chiesa di Santa Maria Alemanna; la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo dei Marinai; la Chiesa e Convento di S. Francesco all’Immacolata; Forte Ogliastri; Forte S. Salvatore e Stele della Madonnina; la Galleria d’Arte moderna provinciale; il Circolo della Borsa Villa Rodriquez; il Monastero di San Placido Calonerò; il Museo delle Armi Antiche; il Museo delle Ceramiche; il Museo di Cultura e Musica Popolare; il Museo provinciale “Messina nel ’900”; il Museo regionale interdisciplinare (MuMe); Nuovo Oratorio della Pace; la Pinacoteca dell’Università; i Ruderi del convento di S. Maria di Gesù Superiore; il Sacrario Cristo Re e Torre Medievale; le Vecchie Carceri di Rocca Guelfonia; Villa Cianciafara; Villa De Pasquale; Villa Maria; Villa Stefania.

Le Vie dei Tesori continua anche i prossimi due weekend: dal 21 al 23 settembre e dal 28 al 30 settembre.



