Le vie dei Tesori: svelati i 30 luoghi del viaggio nella storia di Messina

Svelati i 30 luoghi de Le vie dei Tesori, il festival che, da domani e per i prossimi 3 fine settimana, accompagnerà i cittadini di Messina in un viaggio nel patrimonio storico e culturale della città dello Stretto, attraverso monumenti, opere d’arte, percorsi guidati e passeggiate a tema.

Il festival, nato a Palermo 12 anni fa su iniziativa di un gruppo di giornalisti e oggi promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, è approdato per la prima volta a Messina lo scorso settembre riscuotendo un grande successo di pubblico e registrando un totale di 11.288 ingressi in due fine settimana.

Da domani si replica, ma questa volta i weekend per visitare a prezzi irrisori i luoghi di interesse culturale selezionati per l’edizione 2018 saranno 3, ovvero: dal 14 al 16 settembre, dal 21 al 23 settembre e dal 28 al 30 settembre. 9 giorni, quindi, per immergersi nella storia della città, per ammirarne le opere d’arte, i monumenti e i palazzi, attraverso percorsi guidati, passeggiate, ma anche visite con degustazione.

I luoghi selezionati sono 30: l’Antiquarium di Palazzo Zanca e il museo della Vara; Castel Gonzaga; Castel Vinci; la Chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio al Ringo; la Chiesa di Maria SS. Annunziata dei Catalani; la Chiesa di San Giovanni di Malta e Tesoro di S. Placido; la Chiesa di San giuseppe e mostra degli argenti; la Chiesa di Sant’Elia; la Chiesa di Santa Maria Alemanna; la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo dei Marinai; la Chiesa e Convento di S. Francesco all’Immacolata; Forte Ogliastri; Forte S. Salvatore e Stele della Madonnina; la Galleria d’Arte moderna provinciale; il Circolo della Borsa Villa Rodriquez; il Monastero di San Placido Calonerò; il Museo delle Armi Antiche; il Museo delle Ceramiche; il Museo di Cultura e Musica Popolare; il Museo provinciale “Messina nel ’900”; il Museo regionale interdisciplinare (MuMe); Nuovo Oratorio della Pace; la Pinacoteca dell’Università; i Ruderi del convento di S. Maria di Gesù Superiore; il Sacrario Cristo Re e Torre Medievale; le Vecchie Carceri di Rocca Guelfonia; Villa Cianciafara; Villa De Pasquale; Villa Maria; Villa Stefania.

Ma non è finita qui. Il programma di questi tre fine settimana sarà ulteriormente arricchito da 6 tour urbani a tema dedicati alla storia della città, ad Antonello da Messina e alla spiritualità, nonché da visite con degustazione di oli e vini Planeta in tre dei luoghi prescelti, Villa Cianciafara, Castel Gonzaga e la Chiesa di San Giovanni di Malta e Museo del Tesoro di San Placido.

Di seguito un’anteprima del programma, altrimenti scaricabile in PDF.

