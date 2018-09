Traffico e detenzione di droga. Arrestati tre uomini

1 Condivisioni Facebook Twitter

Traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Di questo sono responsabili tre uomini arrestati in flagranza di reato questa mattina dai i militari della Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando. Le manette sono scattate dopo una perquisizione nell’abitazione in cui vivevano i tre malviventi, in seguito alla quale è stata ritrovata della droga.

Fondamentale è stato il supporto dei cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi che hanno permesso di incastrare i tre soggetti: M.V. 42enne, V.G. 21enne e C.P.S. 20enne.

I militari, insospettiti per l’inusuale affollamento di giovani nei pressi di un parcheggio del centro paladino, nei giorni scorsi hanno svolto dei servizi di osservazione che hanno permesso di verificare che molti di questi giovani si dirigevano verso un appartamento situato alle spalle del lungomare Ligabue. Per questo motivo stamattina i Carabineri hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati tra gli arredi di casa, circa 50 grammi di “Hashish” suddiviso in dosi e pronto per essere immesso sul mercato, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

I tre arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Patti (ME), in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale per l’udienza di convalida.

