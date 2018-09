Spinelli in auto e marijuana a casa. Arrestato 23enne messinese

4 Condivisioni Facebook Twitter

Produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono questi i reati contestati ad Alessandro Galletta, messinese di 23 anni, arrestato dai poliziotti delle Volanti durante normali controlli sul territorio.

Tutto è iniziato con una segnalazione per schiamazzi notturni in via Peculio Frumentario. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno sottoposto il giovane a controllo, insospettiti dal suo atteggiamento.

Tali verifiche hanno dato esito positivo. Nella sua auto le Forze dell’Ordine hanno trovato alcuni spinelli mentre, ben nascosti all’interno di un armadio in casa, sono stati rinvenuti cinque barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di 120,33 grammi.

Sulla sua scrivania c’era anche un bilancino ancora sporco d’erba, verosimilmente utilizzato per l’esatta pesatura dello stupefacente prima della messa in vendita.

Ulteriore scoperta per i poliziotti in veranda dove il messinese coltivava tre piante di marijuana di grandezza differente, tutte curate e in perfetto stato vegetativo.

Il ragazzo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

Fonte: Questura di Messina

(54)