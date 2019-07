Ruba da un’auto in sosta: 30enne arrestato per furto aggravato

24 Condivisioni Facebook Twitter

Furto aggravato. Di questo è ritenuto responsabile S.A., pregiudicato di 30 anni, arrestato ieri mattina in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant’Agata Militello. Tutto è iniziato con una telefona al 112 da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza di un giovane extracomunitario aggirarsi con fare sospetto nella via Campidoglio di Sant’Agata di Militello.

I militari dell’Arma, ricevuta la richiesta d’intervento dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto tempestivamente il posto segnalato. Lì sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver subito un furto di denaro ed oggetti di valore, custoditi all’interno del proprio autocarro parcheggiato sulla pubblica via. La vittima ha fornito ai militari anche la descrizione di un extracomunitario quale autore del reato. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di individuare e fermare un giovane cittadino di nazionalità tunisina. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del denaro e di oggetti di valore trafugati poco prima dall’autocarro, nonché di due dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

La refurtiva è stata restituita al proprietario, la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane tunisino è stato arrestato in quanto responsabile di furto aggravato. S.A. è stato anche segnalato alla Prefettura di Messina per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Patti per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

