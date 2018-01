Messina. Evasioni, rapine e sequestro di persona: 4 arresti

6 Condivisioni Facebook Twitter

Diversi arresti sono stati effettuati dai Carabinieri di Messina durante il periodo delle festività natalizie per reati di varia natura.

Giuseppe Selvaggio, classe ’69 è stato beccato mentre si trovava a spasso per le vie della città nonostante fosse sottoposto al regime di arresti domiciliari.

Rosaria Festa, classe ’74, anche lei sorpresa a evadere gli arresti domiciliari a cui era stata sottoposta.

Salvatore Iraci, classe ’61, arrestato dai carabinieri della stazione di Gazzi per i reati di “invasione di terreni, deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso”, commessi nell’aprile del 2011. L’uomo è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari.

Vincenzo Romeo, classe ’74, arrestato per “minaccia aggravata in concorso, sequestro di persona e rapina in associazione”, reati commessi a Messina dall’anno 1998 all’anno 2007. L’uomo è stato condannato alla pena di anni 4 e giorni 12 di reclusione in carcere.

