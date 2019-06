Messina. Auto prende fuoco sul Viale Gazzi – FOTO

12 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Auto in fiamme sul viale Gazzi. Una Mercedes Classe A ha preso fuoco questa mattina nelle vicinanze dell’Ospedale Policlinico. Una nube di fumo si è sollevata dal luogo dell’incendio in cui sono intervenuti in maniera tempestiva gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Sono stati loro, infatti, ad eseguire le operazioni di spegnimento delle fiamme che, per fortuna, non hanno causato feriti. Tutte le persone presenti nell’abitacolo dell’auto, infatti, sono riuscite ad uscire in tempo dal veicolo.

Ancora da chiarire le cause che hanno causato lo scoppio dell’incendio.

(306)