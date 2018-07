Beccato con la droga dentro la Stazione Ferroviaria. Arrestato 40enne

3 Condivisioni Facebook Twitter

Portava con sé 252 grammi di canapa indiana. Così è finito in manette Giuseppe Rizzo, 40enne nato a Milazzo. I poliziotti della locale Sezione di Polizia Ferroviaria lo hanno bloccato all’interno della stazione e lo hanno sottoposto a controllo..

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso alle Forze dell’Ordine di rinvenire anche un bilancino di precisione, l’occorrente per il confezionamento delle singole dosi ed ulteriori 40 grammi dello stesso tipo di droga.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso le camere di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Fonte: Questura di Messina

