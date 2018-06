Beccati con 4 chili droga alla Caronte. Arrestati due giovani

5 Condivisioni Facebook Twitter

Erano appena scesi dalla nave agli imbarcaderi della Caronte ma il loro atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione dei poliziotti che li hanno fermati e sottoposti a controllo. All’interno di un borsone trasportavano 4 chili di marijuana. La droga era suddivisa in 7 panetti avvolti da cellophane e nastro adesivo da imballaggio.

Così sono scattate le manette per Ernesto Paone, ventiduenne messinese e Mahammed Naji , egiziano di 19 anni. I due giovani sono stati inoltre trovati in possesso di biglietto ferroviario relativo alla tratta Gioia Tauro – Reggio Calabria, verosimilmente riconducibile al viaggio affrontato per procacciarsi la sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno pertanto proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio dando pronto avviso all’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’associazione presso la locale casa circondariale.

