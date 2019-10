Raccolta differenziata a Messina: al via il porta a porta lungo la riviera Nord

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta sta per sbarcare in una nuova area di Messina, vale a dire nel settore costiero della zona Nord della città dello Stretto. La partenza è prevista per il prossimo lunedì 28 ottobre con un nuovo calendario che sostituirà quello attualmente in vigore e con i nuovi kit.

Mortelle, Torre Faro, Sperone, Ganzirri, Sant’Agata, Principe, Pace, Grotte, Contemplazione, Paradiso e Annunziata: sono questi i villaggi di Messina in cui a partire da lunedì si darà il via al nuovo servizio porta a porta, già avviato in parte della zona Nord e in parte della zona Sud.

Il nuovo calendario prevede alcuni cambiamenti rispetto a quello in vigore attualmente (l’area, infatti, è già servita dal porta a porta, ma sulla base del regolamento precedente) e sarà diverso rispetto a quello della zona Sud. Diversi saranno anche i giorni previsti per gettare i rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, in considerazione delle diverse necessità e del diverso livello di consumo.

Il calendario del servizio porta a porta nella zona Nord di Messina

Ma vediamo, nel dettaglio, il nuovo calendario che entrerà in vigore a partire da lunedì 28 ottobre nella zona Nord di Messina per le utenze domestiche.

Di seguito, invece, il calendario che dovranno seguire le utenze non domestiche come i ristoranti e in generale gli esercizi commerciali.

Si ricorda che, in caso di dubbi su come fare correttamente la raccolta differenziata è possibile consultare la guida facile di Normanno o la risposta alle domande più frequenti.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito creato appositamente da MessinaServizi Bene Comune: Messina fa differenza.

