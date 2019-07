Messina: riaperta (ma non per tutti) la galleria San Jachiddu

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina può tirare un sospiro di sollievo: alle 18:30 di ieri, è stata riaperta la galleria San Jachiddu. La decisione è stata presa dopo la verifica del completamento delle opere di manutenzione straordinaria. L’illuminazione è stata ripristinata, così come sono stati riattivati e verificati i dispositivi preposti alla sicurezza del transito (filo del calore, aspiratori, sistema drenante, quelli più importanti).

L’asfalto è stato sistemato con l’eliminazione delle buche.

Messina, quindi, torna a poter usufruire di un’importante arteria del traffico cittadino, che proprio nei mesi estivi vede un maggior numero di auto spostarsi verso la zona nord della città.

La galleria San Jachiddu, quindi, dopo quasi un mese dalla chiusura, è stata riaperta al transito veicolare ma non per tutti. L’accesso alla galleria, infatti, è vietato a tutti i mezzi a due ruote. Off limits, quindi, per moto e motocicli.

La galleria, inoltre, è sottoposta al limite di velocità di 40 km/h e al divieto di sorpasso.

(85)