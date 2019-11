Contatori singoli nei condomini: le novità per i contratti AMAM a Messina

590 Condivisioni Facebook Twitter

Aria di cambiamento in Amam Messina. Oltre ai nuovi servizi disponibili online, l’Azienda che gestisce la distribuzione di acqua in città ha modificato il suo regolamento per consentire a chi abita in un condominio di stipulare un proprio contratto e avere un contatore separato.

Le ultime novità del Regolamento di Amam sono state comunicate stamattina dal presidente della Partecipata Salvo Puccio e dal sindaco Cateno De Luca nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare tutte le novità dei prossimi mesi (un nuovo modello di fattura, più chiaro e lineare del precedente, un’app per l’autolettura dei contatori e tanto altro).

Le novità per i condomini

Nelle ultimi mesi, anche e soprattutto a seguito della campagna dell’Amministrazione contro i morosi di Amam (vale a dire chi non ha pagato bollette ed è quindi in debito con l’Azienda), è stato spesso affrontato il problema dei condomini in cui gli utenti si trovano a subire le conseguenze dei mancati pagamenti dei propri vicini o di un comportamento illecito da parte degli amministratori. Per porre rimedio a queste situazioni e adeguarsi alle linee guida nazionali, l’Azienda ha predisposto diverse misure all’interno del proprio regolamento.

Innanzitutto, chiunque possieda un immobile in qualità di proprietario o anche semplicemente di inquilino, usufruttario o comodatario dovrà sottoscrivere un proprio contratto effettuando un cambio di intestazione rispetto all’utente precedente (voltura) o direttamente un nuovo allaccio. In questo modo i nuovi utenti non saranno gravati da eventuali morosità delle vecchie utenze. Inoltre, chi abita all’interno di un condominio potrà distaccarsi dalla fornitura condominiale e avere un contatore singolo (da realizzare a proprie spese) sottoscrivendo un contratto apposito per il proprio appartamento.

