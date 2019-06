Cateno De Luca chiude la Città Metropitana di Messina e si barrica dentro Palazzo dei Leoni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha appena annunciato la chiusura della Città Metropolitana di Messina. La decisione è determinata dall’insufficienza dei fondi destinati alle ex Province siciliane. De Luca, quindi ha intenzione di chiudere Palazzo dei Leoni e di barricarsi all’interno.

Una scelta che emerge dalla discussione, in atto in queste ore in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dove è stata prevista la somma di 140 milioni su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane.

Maggiori dettagli verranno forniti dal Sindaco metropolitano Cateno De Luca nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11:30 nella Presidenza della Città Metropolitana di Messina.

Dopo cinque mesi dalla prima chiusura di Palazzo dei Leoni, l’incubo del fallimento dell’ex Provincia di Messina torna a palesarsi.

