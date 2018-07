30 giorni da sindaco di Messina. De Luca invita la città al primo confronto post elezioni

114 Condivisioni Facebook Twitter

«Ho bisogno di parlare con tutti voi». Con queste parole Cateno De Luca invita, tramite la sua pagina Facebook tutti i messinesi al primo confronto post elezioni. L’incontro è fissato per venerdì 27, alle ore 21:30, a Piazza Duomo e sarà l’occasione per fare un primo bilancio di quanto realmente fatto per Messina dal sindaco e dalla nuova Amministrazione nei primi 30 giorni di governo.

Un mese non è tanto tempo, ma De Luca ha già iniziato il suo piano per rivoluzionare Palazzo Zanca, seguendo le sue famose “cinque E”: economicità, efficienza, efficacia, equità ed etica. E non sono mancate già le prime scintille con i dipendenti comunali, che si sono tradotte in un video-messaggio del sindaco in cui tutti venivano invitati a non bivaccare davanti alla macchinetta del caffè.

Avviato anche il progetto Messina Bella&Ecologia che vede impegnata quotidianamente l’assessore ai Rifiuti Dafne Musolino e gli uomini di Messinaservizi Bene Comune che stanno svolgendo un’attenta attività di pulizia di strade, discariche e spiagge.

Il capitolo più difficile è, senza dubbio, quello delle partecipate. Diverse sono state le riunioni di De Luca con i vertici di AMAM, ATM, Messinaservizi. E’ scaduto giovedì il termine per presentare le candidature per il rinnovo dei consigli di Amministrazione e forse già venerdì si conosceranno maggiori dettagli su chi e su come verranno gestiti i servizi di acqua, trasporto pubblico e rifiuti in città.

