GAGGI (ME) – VIA PRINCIPE DI GALATI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – IMMOBILE posto al piano terra adibito ad attività commerciale; l’accesso avviene sia da Via Principe di Galati che dalla retrostante Via Brasile; è dotato degli impianti elettrico e idrico. Prezzo base Euro 50.807,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 38.105,43. Apertura buste 14/05/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giulia Bellomo tel. 090663987-3386993961. Rif. RGE 90/2024 ME908631 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(0)