RGE 71/2021. In Saponara (ME), Via Maiorani/Via Roma Is. 330 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un immobile destinato a laboratorio per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, della superficie commerciale di 184,65 mq costituito da una elevazione fuori terra oltre piano cantinato, con area lato nord definita “corte”. PREZZO BASE Euro 64.900,00. Offerta minima Euro 48.675,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/04/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

