SPADAFORA (ME) – VIA UMBERTO I – LOTTO 2) ABITAZIONE con annesso locale deposito e corte di pertinenza Piano Terra di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso confina: a Nord con corte condominiale, a Sud con la Via Umberto I, a Est con altra ditta e corpo scala e ad Ovest con altra ditta. L’immobile allo stato di fatto risulta essere diviso in due porzioni, consistenti in un locale deposito e in una abitazione. II deposito ha ingresso esclusivo solo dalla Via Umberto I, mentre, l’abitazione, sia dalla predetta via che dalla corte condominiale, raggiungibile da entrambe le vie. La porzione di immobile avente accesso esclusivo dalla Via Umberto I è composta da un deposito, oggi adibito ad ufficio con annesso w.c. con anti w.c., mentre, l’altra porzione è costituita da: una cucina, un disimpegno, un w.c., una camera cieca e un vano adibito a deposito. L’immobile nell’ insieme sviluppa una superficie lorda di 132,85 mq. Prezzo base Euro 76.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 18/10/24 ore 10:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Veronica Tumeo tel. 0908930152. Rif. RGE 32/2021 ME868962

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

