RGE 109/2023. Messina, C.da Scavotto o Lenza, Vill. Giampilieri Marina, Via Nazionale n. 202/A

Deposito a P. sem., di mq. commerciali 446,50 circa, composto da ampi locali e da una zona in cui le partizioni interne hanno creato degli ambienti più piccoli, oltre due w.c., in stato di manutenzione scadente.

Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita e in perizia.

Trascritto il 7/9/2010 ai nn. 28481/19415 preliminare di vendita cui non ha fatto seguito nel successivo triennio trascrizione di definitivo o di altro atto costituente esecuzione del preliminare per gli effetti di cui all’art. 2645 bis, co. 3, c.c., formalità non cancellabile.

Prezzo base d’asta: euro 120.735,00.

Off erta minima : euro 90.551,25.

Rilancio minimo in aumento : euro 3.000,00.

VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA

Deliberazione sulle offerte 16.01.2025 alle ore 12.00

Luogo: studio del delegato in Messina, Via I Settembre n. 116 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it

PROC. ES. 109/23 R.E.

G.E. Dott. Petrolo

Delegato e custode: Avvocato Caterina Galletta (090/675323 – 347/9234564 – avvocatocaterinagalletta@gmail.com).

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

