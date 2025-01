RG 4969/2016. Lotto 1 – Messina, Vill. Castanea, Via S. Caterina 32-34 Unità immobiliare in mediocre stato di conservazione, a due el. f.t., composta a P. T. da deposito (utilizzato come cucina), pranzo – soggiorno, bagno e salone in cui vi è scala interna che conduce al P. 1, composto da due vani letto, studio e deposito. Vi è un piccolo giardino posto in comunicazione con la particella 191 quest’ultima non oggetto di vendita. Dall’A.P.E. redatto dal C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: € 59.400,00. Offerta minima: € 44.550,00. Rilancio minimo in aumento € 1.500,00. Lotto 2 – Messina, C.da Calabella. Terreno agricolo di complessive are 93.10 ed entrostante rudere di magazzino in pietrame e relativa corte, in stato di abbandono e non agibile. Prezzo base d’asta: € 21.150,00. Offerta minima: € 15.862,50. Rilancio minimo in aumento: euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 8.04.2025 alle ore 10.45 Luogo: studio del delegato in Messina, Via Cavalieri della Stella n. 7 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato: Adele Penna (090/43975 – apenna@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it www.canaleaste.it– www.rivistaastegiudiziarie.it

