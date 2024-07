Proc. es. 154/21 R.E. Messina, Via Marotta snc Abitazione in mediocri condizioni, composta a P. T. da vano soggiorno con a.c. e bagno cieco nel sottoscala, a P. 1 da due vani e w.c. e a P. 2 da vano abusivo e non catastato con copertura a falde; collegati da scala in legno. Sup. commerciale P. T e 1° mq. 68,05 circa. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizie.Trascritto il 14.3.14 ai nn. 21697/10638 fondo patrimoniale. Prezzo base d’asta: € 35.910,00 Offerta minima: € 26.932,50 Rilancio minimo in aumento in caso di gara: € 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 23.10.2024 ORE 11.00 Messina, Via Garibaldi n. 13, studio professionista delegato Nonché in via telematica tramite http://www.spazioaste.it Per info: tel. (090/9571775 – 090/9571777 email: avv.carmelopirrotta@gmail.com) G.E. Dott. Scavuzzo Professionista Delegato e custode: Avvocato Carmelo Pirrotta.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.astalegale.net – www.normanno.com ME869276

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

