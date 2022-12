Street Workout, a Messina il fitness incontra arte e cultura: l’evento domenica 18 dicembre

Appuntamento domenica 18 dicembre con uno Street Workout nel centro di Messina. L’evento, dedicato al fitness e alla danza, prevede un percorso di walking dinamico per strada. Un allenamento fuori dagli schemi, che coniuga attività fisica, arte e cultura. Tutti i dettagli.

L’evento è organizzato da Daniela Giorgianni, Ambassador di Street Workout Italia e Direttore Artistico di INMOVE, nonché promotrice del Fitness Outdoor a Messina, in collaborazione e coesione con Patrizia Scaglione, noto volto del Jazzercise. Lo Street Workout è un’iniziativa di fitness musicale e danza in Outdoor, praticato al di fuori delle quattro mura delle palestre e, sopratutto, in piena sicurezza e tutela di ogni partecipante.

Si tratta di eventi organizzati in Italia e nel mondo di walking dinamico alternato a stazioni dedicate alle diverse attività fisiche. Come funziona? I partecipanti sono dotati di un paio di cuffie wireless, ascoltano la musica, ma anche le istruzioni dei coach sulle varie attività e ricevono informazioni sulle attrazioni storico/culturali della città. A guidare i partecipanti nelle diverse tappe in giro per la città di Messina, e dare istruzioni sulle attività di fitness, sarà Daniela Giorgianni, insieme a un team affiatato di Istruttori Siciliani.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 dicembre con partenza alle ore 16.30 da piazza Unione Europea (Municipio), per poi proseguire nel cuore del centro storico fino al calare del sole. Per partecipare occorre contattare il numero 392 2189121.

(32)