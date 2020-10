Serie A2. Orlandina Basket: rebus sull’inizio del campionato

L’Orlandina Basket attende notizie ufficiali. Sono giorni frenetici, infatti, per la Lega Nazionale Pallacanestro in merito all’inizio del nuovo campionato di Serie A2 2020/2021. Le società si interrogano sul futuro della stagione e, nel frattempo, discutono tra loro per intraprendere una linea comune. Al momento, l’Orlandina Basket è scesa sul parquet per i primi tre impegni ufficiali. Senza l’apporto del pubblico, la squadra di coach Sodini è incappata in una serie di tre sconfitte consecutive nel triangolare di Supercoppa Serie A2. Tra errori di concentrazione ed un roster non così profondo, i paladini puntano a migliorarsi con l’inizio del campionato.

L’inizio a fine novembre?

Rispetto alla Serie A1, l’attesa delle società riguarda l’inizio dei campionati di Serie A2 e B. Una decisione che spetta, esclusivamente, alla Lega Nazionale Pallacanestro. In questo momento, quindi, l’Orlandina Basket può solo attendere. La squadra, agli ordini di coach Sodini, prosegue il programma di lavoro settimanale al “Pala Fantozzi” con grande intensità. Nelle prossime settimane, in linea con i protocolli sanitari, potrebbero essere organizzate delle gare amichevoli. La società del presidente Sindoni, però, non lavora solo sul parquet ma anche nelle stanze istituzionali. Sul calendario è cerchiata in rosso la data del 2 novembre, giorno in cui si svolgerà un’assemblea online tra tutti i club di Serie A2. Si discuterà su un possibile rinvio ulteriore dell’inizio del campionato.

Un nuovo calendario

Il Consiglio Federale ha già stabilito il rinvio dell’inizio del campionato al 22 novembre. Data nella quale si dovrebbe disputare la terza giornata, con il rinvio delle prime due (15 e 19 novembre). Tuttavia il condizionale è d’obbligo dal momento che le società, compresa l’Orlandina Basket, vorrebbero esordire con la presenza del pubblico. Resta in piedi, quindi, la possibilità di attendere la conclusione del Dpcm in atto (24 novembre) ed iniziare il campionato il 29. Al momento ogni supposizione e proposta rimane nel campo delle ipotesi. La stagione dell’Orlandina Basket e di tutta la Serie A2 è legata, strettamente, all’andamento della curva pandemica in Italia. Ogni decisione del Governo, sia in positivo che in negativo, influenzerà l’inizio del campionato.

