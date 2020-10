Prima categoria: il punto sui tre gironi messinesi

Si è giocato nello scorso weekend l’ultimo turno (il quarto) prima dello stop imposto con il Dpcm dal Governo. Adesso, a meno di ulteriori rinvii, il campionato di Prima categoria ripartirà alla fine dei novembre.

Girone C: chiudono al comando Furnari e San Fratello

Nel raggruppamento nebroideo, la sosta lascia al comando due squadre. Si tratta di Furnari e San Fratello che, nell’ultima giornata, hanno avuto la meglio in trasferta di Tortorici e San Fratello. Classifica tutta da definire, con squadre che ancora debbono recuperare parecchi incontri.

Risultati 4^ giornata Prima categoria – girone C

Pro Orlandina-Aluntina 1-1

Rosmarino-Stefano Catania 1-0

Tortorici-Furnari 1-3

Umbertina-San Fratello 0-4

Città di Galati-Sfarandina – (rinviata)

Città di Mistretta-Longi – (rinviata)

Nasitana-Futura Brolo – (rinviata)

Classifica:

Furnari 10

San Fratello 10

Città di Mistretta** 6

Pro Orlandina 5

Rosmarino* 5

Sfarandina** 4

Stefano Catania* 3

Longi** 3

Aluntina 3

Città di Galati*** 1

Nasitana** 1

Umbertina 0

Tortorici* 0

Futura Brolo*** 0

*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno

Girone D: Rodì Milici da solo al comando

Il riposo della Saponarese ha permesso al Rodì Milici, vittorioso sul Lipari, di rimanere da solo in vetta alla classifica. Nel turno appena trascorso, da segnalare il blitz dell’Orsa in casa del Valle del Mela, mentre l’Aquila Bafia ha superato la Juvenilia, al suo debutto in campionato.

Risultati 4^ giornata Prima categoria – girone D

Aquila Bafia-Juvenilia 3-2

Pgs Luce-Monforte San Giorgio 0-0

Rodì Milici-Lipari 3-1

Valle del Mela-Or.Sa. Promosport 1-2

Pro Mende-Melas – (rinviata)

Riviera Nord-Folgore Milazzo – (rinviata)

Riposa: Saponarese

Classifica:

Rodì Milici* 9

Pgs Luce 7

Or.Sa Promosport 7

Saponarese^ 6

Melas* 4

Aquila Bafia^ 4

Monforte San Giorgio^ 4

Pro Mende** 3

Lipari* 3

Riviera Nord** 2

Valle del Mela* 1

Juvenilia*** 0

Folgore Milazzo^* 0

*una gare in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno

^ha osservato il turno di riposo

Girone E: mezzo passo falso per la battistrada Sant’Alessio

Il Sant’Alessio non riesce ad imporsi in casa del Guardia calcio. Ne approfitta il Rsc Riposto che vince agevolmente ad Aci Bonaccorsi e si mette ad un solo punto dagli jonici. Prima affermazione per il Furci (nel derby con il Savoca, passato in vantaggio con il gol di Donato e poi rimontato dalle reti di Costa e Lorenzo D’Amico) e per il Fiumedinisi (poker al Campanarazzu). Sconfitto, invece, il Casalvecchio ad Adrano. Adesso, dunque, lo stop al campionato di Prima categoria. Se non ci saranno ulteriori rinvii, se ne riparlerà dopo il 24 novembre.

Risultati 4^ giornata Prima categoria – girone E

Aci Bonaccorsi-Rsc Riposto 1-4

Adrano-Casalvecchio Siculo 3-2

Furci-Akron Savoca 2-1

Fiumedinisi-Campanarazzu 4-0

Guardia Calcio-Sant’Alessio 0-0

Riposto-Giardini Naxos 0-0

Real Sud Nino di Blasi-New Randazzo – (rinviata)

Classifica:

Sant’Alessio 10

Rsc Riposto* 9

Giardini Naxos 8

Campanarazzu 5

New Randazzo** 4

Aci Bonaccorsi 4

Casalvecchio* 4

Furci 4

Fiumedinisi 4

Adrano 3

Guardia Calcio* 3

Riposto** 2

Real Sud* 1

Akron Savoca** 0

* una gara in meno; ** due gare in meno

