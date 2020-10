Prima categoria: il punto sui tre gironi messinesi

Facciamo il punto della situazione sui tre gironi di Prima categoria che interessano le formazioni del territorio messinese. Nello scorso week-end si sono giocati gli incontri valevoli per il terzo turno, ma sono ancora parecchie le gare da recuperare.

Girone C: Furnari e San Fratello in testa a suon di gol

Nel girone C, una sorpresa e una favorita guidano la classifica. Ci riferiamo al Furnari, che ha battuto 3-1 l’Umbertina (per i padroni di casa doppietta di Puleo e gol di Mandanici, ospiti a segno con Nonaj) e al San Fratello che si è sbarazzata con un poker (in gol Carbonetto, Naro, Calabrese e Marino) della Pro Orlandina. Due le gare rinviate, da segnalare il successo del Città di Mistretta sul campo della Stefano Catania.

Risultati 3^ giornata – Prima categoria Girone C

Aluntina-Nasitana 1-1

Furnari-Umbertina 3-1

San Fratello-Pro Orlandina 4-1

Sfarandina-Rosmarino 0-0

Stefano Catania-Città di Mistretta 2-4

Futura Brolo-Città di Galati – Rinviata a sabato 7/11

Longi-Tortorici – Rinviata a mercoledì 28/10

Classifica:

Furnari 7

San Fratello 7

Città di Mistretta* 6

Pro Orlandina 4

Sfarandina* 4

Stefano Catania* 3

Longi 3

Aluntina 2

Rosmarino* 2

Nasitana* 1

Città di Galati** 1

Umbertina 0

Tortorici* 0

Futura Brolo** 0

* una gara in meno; **due gare in meno.

Girone D: un terzetto al comando

Sono tre le squadre in vetta al girone D. La Saponarese di mister Felice Miceli che ha superato, in rimonta, l’Aquila Bafia grazie ad una doppietta di Nicolò Bertino, la Pgs Luce che ha espugnato il campo della Folgore (mattatore di giornata, Mangano, autore di una tripletta) e il Rodì Milici che ha rifilato una «manita» in trasferta al Melas, compiendo una clamorosa rimonta dal 3-0 al 3-5. Rodì Milici che, domani, recupera il match con la Juvenilia, unica formazione ancora a non esser scesa in campo.

Risultati 3^ giornata – Prima categoria Girone D

Or.Sa. Promosport-Pro Mende 1-0

Saponarese-Aquila Bafia 2-1

Folgore Milazzo-Pgs Luce 0-3

Melas-Rodì Milici 3-5

Juvenilia-Valle del Mela – Rinviata a domenica 8 novembre

Lipari I.C.-Riviera Nord – Rinviata a domenica 8 novembre

Ha riposato: Monforte San Giorgio

Classifica:

Pgs Luce 6

Rodì Milici* 6

Saponarese 6

Melas 4

Or.Sa Promosport 4

Pro Mende* 3

Lipari* 3

Monforte San Giorgio^ 3

Riviera Nord* 2

Aquila Bafia^ 1

Valle del Mela* 1

Folgore Milazzo^ 0

Juvenilia***0

*gare in meno; ***tre gare in meno; ^ha osservato il turno di riposo

Girone E: guida il Sant’Alessio a punteggio pieno

Nel girone D terza vittoria di fila e primo posto incontrastato per il Sant’Alessio che ha battuto, fra le mura amiche, il Fiumedinisi (Behrami su rigore e Fimognano i marcatori), bene anche il Giardini Naxos che ha superato il Real Sud Nino Di Blasi al termine di un match altalenante. Per i biancazzurri, che hanno giocato per buona parte del match in dieci, decisivo Alessio Nicolosi, autore di una tripletta, per gli ospiti gol di Oliveri e Caminiti.

Risultati 3^ giornata – Prima categoria Girone E

Giardini Naxos-Real Sud Nino Di Blasi 3-2

New Randazzo-Furci 2-1

Campanarazzu-Aci Bonaccorsi 0-0

Sant’Alessio-Fiumedinisi 2-0

Rsc Riposto-Adrano 7-4

Akron Savoca-Guardia Calcio – Rinviata a domenica 8/11

Casalvecchio Siculo-Riposto Calcio – Rinviata a mercoledì 28/10

Classifica:

Sant’Alessio 9

Giardini Naxos 7

Rsc Riposto* 6

Campanarazzu 5

New Randazzo* 4

Aci Bonaccorsi 4

Casalvecchio** 3

Guardia Calcio* 2

Riposto **

Furci 1

Fiumedinisi 1

Akron Savoca** 0

Real Sud* 0

Adrano 0

*gara in meno; **due gare in meno

Nella foto, tratta dal profilo facebook della Saponarese, una formazione dei biancazzurri

