Messina, online gli avvisi per la gestione di due impianti sportivi comunali

Il Comune di Messina vuole affidare in gestione gli impianti sportivi di Ritiro e Montepiselli: sul sito istituzionale di Palazzo Zanca sono stati infatti pubblicati i due avvisi rivolti ad Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate all’affidamento per la durata di 5 anni. Nei prossimi giorni, annuncia l’assessore allo Sport, Francesco Gallo, si provvederà alla pubblicazione di nuovi avvisi.

Si procede, come già annunciato nelle scorse settimane, con l’esternalizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune. La gestione dell’impianto, della durata di 5 anni (prolungabile fino a un massimo di 15 in ragione dell’entità degli investimenti come da Piano di Fattibilità Economico Finanziaria) sarà gratuita. Non è previsto alcun finanziamento o contributo da parte dell’Ente e qualsiasi tipo di spesa è a carico degli interessati.

A comunicarlo, l’assessore allo Sport, Francesco Gallo: «Con la pubblicazione di due avvisi sul sito istituzionale del Comune per l’individuazione di Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate alla riqualificazione e la gestione di alcuni impianti comunali, il primo della palestra di Montepiselli, il secondo quella di Ritiro, riprende il percorso per il quale si auspicano ora risultati positivi per l’esternalizzazione degli impianti sportivi comunali. Altri seguiranno nelle prossime settimane».

«Le recenti incertezze del Parlamento nazionale – aggiunge – sull’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2021 avevano creato difficoltà e ritardi, ma siamo riusciti comunque ad individuare una procedura di affidamento rapida ed efficace, quantomeno per gli impianti con dimensioni più ridotte. Sono convinto che le società sportive interessate non faranno mancare proposte valide ed adeguatamente sostenute sul piano finanziario. È solo un primo passo, ma non sarà l’ultimo».

L’avviso per Montepiselli è disponibile a questo link, quello per Ritiro è scaricabile da qui.

