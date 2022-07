Messina, al Campo Libero George Floyd arriva il torneo ZancleStreetBall

Al Campo Libero George Floyd di Messina si gioca a basket, niente di più naturale per un playground vista (quasi) mare. C’è tempo fino a venerdì 22 luglio, infatti, per iscriversi al torneo “ZancleStreetBall3x3“, che si svolgerà durante l’ultima settimana di luglio dalle 20:00 in poi, «per non patire il caldo». Dopo la raccolta fondi andata a buon fine, infatti, l’Amatori Basket che gestisce il campetto urbano non ha perso tempo e ha organizzato un torneo rivolto a tutti. Ecco come partecipare.

Il torneo al Campo George Floyd

Per partecipare al torneo organizzato al Campo George Floyd di Messina dovete recuperare altre tre persone, le categorie sono divise in:

maschile: il torneo si disputerà al raggiungimento dell’iscrizione di 8 squadre;

femminile: il torneo si disputerà al raggiungimento dell’iscrizione di 6 squadre.

Si può giocare dai 15 anni in poi. Per partecipare al torneo c’è una quota di partecipazione di 10 euro a giocatore, da versare nella raccolta fondi GoFundMe, che alla fine vi rilascerà una ricevuta di pagamento. La quota di partecipazione al torneo di basket prevede: copertura assicurativa, magliette e acqua. L’ulteriore ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Come iscriversi al torneo di basket

Per iscriversi, il capitano della squadra dovrà mandare una mail a: amatoribasketmessinamp@gmail.com con oggetto “NOMESQUADRA_ZANCLESTREETBALL”, allegando le ricevute di pagamento di tutti i partecipanti e le generalità dei giocatori (nome, cognome, data di nascita ed, eventualmente, il campionato disputato nella stagione 2021/2022. Le regole del gioco saranno quelle utilizzate per i tornei FISB 3X3.

