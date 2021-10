Canottaggio. Due studenti del Nautico di Messina conquistano 1° e 2° posto al campionato europeo

Paolo Condurso e Pietro Fugazzotto, due studenti della quarta E dell’ITTL Caio Duilio di Messina hanno partecipato questa settimana al campionato di Coastal Rowing, gli europei di “canottaggio” che si sono tenuti a Livorno, conquistando un primo ed un secondo posto.

Una grande soddisfazione quella provata dal duo Condurso-Fugazzotto. I due studenti del Nautico di Messina non hanno potuto gareggiare insieme, ma hanno comunque ottenuto risultati eccellenti. Paolo Condurso ha portato a casa il titolo europeo assieme a Matilde Chiavaroli (atleta pescarese) in doppio Mix, mentre Pietro Fugazzotto ha conquistato il titolo di vice campione europeo in singolo.

«Sfortunatamente – hanno dichiarato i due giovani studenti del Nautico – ci siamo dovuti separare vista l’assenza in questa competizione della nostra specialità (il doppio maschile), e nonostante abbiamo preparato gli equipaggi all’ultimo momento, ci siamo difesi alla grande, portando in alto i colori italiani».

