Calcio a 5, serie A2. Terzo ko di fila per la Siac Messina

Terza ko di fila per la Siac Messina che, al “PalaMili”, cede l’intera posta in palio al Futsal Regalbuto, formazione giovane ma con tanta qualità. Wallace e compagni si sono imposti con il punteggio di 7 a 2, nella gara valevole per la terza giornata di andata del girone D del campionato di serie A2.

Primo tempo combattuto e vivace, nella ripresa la Siac Messina si sgonfia

Gli ospiti passano in vantaggio dopo 6 minuti con una bella girata di Campagna, ma i peloritani rispondono colpo su colpo e, in alcuni frangenti del match, si lasciano anche preferire. Il pareggio arriva al 17′ quando lo spagnolo Adrian Varela, servito dal connazionale Alberto Fernandez, realizza l’1-1. Le azioni non mancano, né da una parte né dall’altra, ma il primo tempo si conclude in parità.

Nella ripresa, però, non c’è storia. I messinesi si sgonfiano subito dopo il vantaggio di Campagna al 4′. Gli ennesi dilagano al cospetto di una Siac Messina che non cala visibilmente alla distanza. Unica nota positiva, di un secondo tempo impalpabile, la rete del neo arrivato Walter Giordano.

Una condizione fisica non ancora al top e un organico ancora incompleto sono i due punti deboli di una squadra, quella allenata da Salvatore D’Urso, che dovrà crescere parecchio se vorrà mantenere la categoria.

Il terzo ko di fila, intanto, lascia la formazione biancazzurra in fondo alla graduatoria, insieme con Cataforio e Bovalino.

Siac Messina – Futsal Regalbuto 2-7

Marcatori: 6’, 4’ st e 11’ st Campagna; 17’ Varela; 5’ st Martines, 6’ st Giordano, 8’ st e 14’ st Lo Cicero; 19′ st Capuano.

Siac Messina: Fernandez, A. Colavita, L. Colavita, Nicolosi, Farinella, Bruno, Varela, La Rosa, Giordano, Piccolo, Abdelbaky, Venuto. All. Salvatore D’Urso.

Futsal Regalbuto: Fichera, Wallace, Isgrò, Chiavetta, Martines, Giampaolo, Gamiddo, Sanchez, Fichera, Capuano, Palmegiani, Lo Cicero, Campagna. All. Alfredo Paniccia.

Arbitri: Seminara e Graziano di Palermo (cronometrista Fonti di Caltanissetta).

Risultati 3^ giornata serie A2 – girone D

Bernalda-Città di Melilli 1-2

Bovalino-FF Napoli 1-4

Cataforio-Futsal Polistena 3-5

Gear Piazza Armerina-New Taranto 8-3

Orsa Viggiano-Città di Cosenza (rinviata)

Classifica:

Città di Melilli 9 Futsal Polistena 7 Regalbuto* 6 Piazza Armerina 6 New Taranto 6 Città di Cosenza** 3 FF Napoli** 3 Bernalda 3 Orsa Viggiano* 1 Siac Messina 0 Cataforio 0 Bovalino 0

(*Regalbuto e Orsa Viggiano una gara in meno; **Napoli e Città di Cosenza due gare in meno)

Nella foto, tratta dal profilo facebook della Siac Messina, un time out dei peloritani

