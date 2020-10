Calcio a 5, Serie A2. Pesante ko per la Siac all’esordio

Pesante ko per la Siac Messina all’esordio nel campionato di calcio a 5 di serie A2. I peloritani sono stati battuti, al «PalaNebiolo» con il punteggio di 8 a 2 dal Città di Cosenza.

Inizio di gara choc per i peloritani.

L’impatto con la nuova categoria è stato tremendo per i ragazzi allenati da D’Urso

Pronti via e Cosenza è già avanti per 3 a 0 dopo appena 4 minuti grazie al rigore trasformato dal capitan Fedele e alla doppietta di Piromallo. Gara praticamente chiusa dopo qualche giro di orologio. In svantaggio per 3-0, i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso reagiscono, riducendo al 9’ le distanze con il tiro di Aleandro La Rosa, che si insacca dopo la deviazione di un avversario. Trascorrono tre minuti ed un’ingenuità in fase di possesso palla determina una punizione dal limite, che Grandinetti trasforma nel gol dell’1-4. Fedele al 29′ con un sinistro sotto l’incrocio manda le squadre al riposo sull’1 a 5.

Nella ripresa gli ospiti gestiscono il match, Messina accorcia ancora con La Rosa, toccherà a Piromallo, Fedele e Rodriguez chiudere i conti sul 2 a 8.

Partita nata male e finita peggio, ma servono rinforzi e bisogna lavorare tanto

Il pesante ko per la Siac Messina è servito parecchio al tecnico e ai dirigenti per capire lo stato dell’arte. Di sicuro servono rinforzi per dare profondità alle rotazioni (da segnalare, l’infortunio muscolare nel riscaldamento dell’egiziano Ahmed Abdelbaky, che non gli ha permesso di scendere in campo) e bisogna lavorare tanto sia tatticamente e tecnicamente e sia sotto il profilo fisico, settori in cui Cosenza è apparsa nettamente avanti rispetto ai peloritani.

SIAC MESSINA-CITTA’ DI COSENZA 2-8 (1-5 p.t.)

Marcatori: 1’ (rig.), 29’ e 12’ st Fedele; 2’, 4’ e 11’ st Piromallo; 9’ e 4’ st La Rosa; 12’ Grandinetti; 29’ st Rodriguez.

Siac Messina: Fernandez, Colavita A., Piccolo, Varela, Silipigni, Nicolosi, Colavita L., La Rosa, Esposito, Aricó, Di Rosa, Venuto. All. D’Urso.

Città di Cosenza: Zamirton, Gallo, Rodriguez, Grandinetti, Grossi, Pagliuso, Canonaco, Fedele, Gonzalez, Piromallo, Marchio, Savuto. All. Tuoto.

Arbitri: Carradori Roma 1 e Pompeo Ghiretti di Ciampino.

Risultati prima giornata – serie A2 girone D

Bovalino-Taranto 2-7

Cataforio-Bernalda 1-2

FF Napoli-Regalbuto rinv.

Gear Piazza Armerina-Città di Melilli 2-4

Orsa Viggiano-Futsal Polistena-3-3

Siac Messina-Città di Cosenza 2-8.

Classifica:

Città di Cosenza 3

Taranto 3

Città di Melilli 3

Bernalda 3

Futsal Polistena 1

Orsa Viggiano 1

FF Napoli* 0

Regalbuto* 0

Cataforio 0

Gear Piazza Armerina 0

Bovalino 0

Siac Messina 0

*una gara in meno

Nella foto tratta dal profilo facebook della Siac Messina, una fase del match contro i calabresi

