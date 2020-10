Calcio a 5, serie A2: esordio per la Siac

La Siac Messina fa il suo esordio nel campionato di calcio a 5 di serie A2 ospitando il Pirossigeno Cosenza (PalaNebiolo, ore 16).

Campionato difficile per la matricola peloritana

Sarà una stagione complicata per la Siac Messina che ha avuto anche poco tempo per organizzarsi e tuffarsi a piene mani nel mercato, dopo il ripescaggio estivo. Il club peloritano presieduto da Marco Ravidà si è rafforzato con l’arrivo di alcuni stranieri e con l’innesto di Aleandro La Rosa, laterale prelevato a titolo definitivo dalla Meta Catania, che può vantare un buon curriculum nonostante la giovane età (Wisser Club e Mabbonath in C1, Meta Catania in A2 e Pro Nissa in B).

Questo pomeriggio (sabato 17 ottobre) sul parquet del “PalaNebiolo” (ore 16) i peloritani ospiteranno, dunque, il Pirossigeno Città di Cosenza nella gara inaugurale del campionato di serie A2. In casa Siac dovrebbero essere tutti disponibili, compreso, quindi, lo spagnolo Adrian Gonzalez Varela, che ha saltato l’ultima amichevole con il Melilli per un problema muscolare. Sfida difficile contro un team che, la passata stagione, ha dominato la serie B, battendo nei match di andata e ritorno proprio i biancazzurri.

Il tecnico messinese salvatore D’Urso: «Cosenza ottima squadra, ma ci proveremo»

«La squadra sta bene – dichiara il trainer dei peloritani – sappiamo che sarà una stagione dura, a cominciare dalla partita contro il Città di Cosenza. Affronteremo una squadra attrezzata, che si è rinforzata dopo aver dominato il torneo di B, ma proveremo a dire la nostra. La società ha fatto il massimo, in un breve periodo, per reperire sul mercato quanto di meglio ci fosse. Manca ancora qualcosa, ma credo molto nel gruppo e nella voglia di lavorare dei ragazzi».

Il programma della prima giornata:

Bovalino-Taranto

Cataforio-Bernalda

Ff Napoli-Regalbuto

Piazza Armerina-Melilli

Orsa Viggianao-Polistena

Siac Messina-Pirossigeno Cosenza

Nella foto di Nnio Famà, tratta dal profilo facebook della Siac, una fase di allenamento

