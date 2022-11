“A pranzo con il Messina”: le tariffe agevolate dell’ACR per la partita di domenica

Domenica 6 novembre allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, l’ACR scenderà in campo contro il Monterosi. La partita verrà disputata alle 12, e proprio per questo, la società giallorossa, per invogliare le scuole calcio e i settori giovanili, ha deciso di lanciare l’iniziativa “A pranzo con il Messina“, che consente di entrare allo stadio a prezzi ridotti, con tariffe agevolate.

«Sarà la prima gara – si legge nella nota – che si giocherà nel nuovo orario e l’ACR Messina intende proseguire il progetto di coinvolgimento dei tifosi, delle famiglie e delle nuove generazioni attraverso la riproposizione delle tariffe dedicate a tutte le scuole calcio e settori giovanili che potranno richiedere l’ingresso allo stadio “Franco Scoglio” a prezzo agevolato».

ACR Messina: le tariffe agevolate

Ecco le tariffe agevolate di “A pranzo con il Messina” proposte dell’ACR per entrare allo stadio domenica 6 novembre:

1 euro per ogni atleta tesserato sino ai 15 anni compiuti;

5 euro per ogni genitore e/o il tecnico che lo accompagnerà.

L’adesione all’iniziativa e l’elenco dei nominativi partecipanti su documento word (con nome, cognome, luogo e data di nascita) dovrà essere inviato dalle rispettive società entro sabato 5 novembre alle 12 alla mail iniziativespeciali@acrmessina1900.it.

Restano valide le altre tariffe previste già nella prevendita della gara:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita;

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi).

A questo link per i biglietti.

(14)