Sicilia, nasce il primo master dedicato alla comunicazione per l’enogastronomia

Avete sempre sognato di seguire uno chef nella costruzione di un menù stellato? O ancora di studiare una strategia per il lancio sul mercato di una nuova delizia? In Sicilia (e più in generale in Italia) si apre il primo master di comunicazione per l’enogastronomia; e in effetti l’Isola è il posto ideale quando si parla di gusto. I corsi del master promosso dall’Università di Palermo, della durata di un anno, si svolgeranno presso il Polo Territoriale Universitario di Trapani e per essere ammessi servirà passare un concorso per titoli ed esami.

«Il master di primo livello in comunicazione per l’enogastronomia – spiega il coordinatore del corso, Gianfranco Marrone –, è un progetto che abbiamo fortemente desiderato e che nasce con un obiettivo ambizioso: colmare l’importante divario che corre tra una vocazione indiscutibile per la Sicilia, l’enogastronomia con il suo incalcolabile indotto economico e sociale, e la perdurante assenza sul territorio di percorsi formativi specifici per la sua necessaria promozione in Italia e nel mondo».

Master comunicazione per l’enogastronomia

Per accedere al master di I livello in “Comunicazione per l’Enogastronomia” è necessario essere in possesso dei titoli di studio di seguito elencati:

Laurea o Laurea Magistrale;

Laurea o Laurea Specialistica;

Diploma Universitario di durata almeno triennale o Diploma di Laurea conseguiti secondo

gli ordinamenti previgenti; Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell’iscrizione al Corso.

Richiesta la conoscenza della lingua inglese

Come iscriversi

Il Master di I livello in “Comunicazione per l’Enogastronomia” mira a formare professionisti della comunicazione per il settore enogastronomico, fornendo loro strumenti e conoscenze specifici del campo delle scienze della comunicazione e della cultura del cibo. Al termine del percorso formativo i diplomati saranno in grado di: mettere a punto strategie integrate di comunicazione dei prodotti e servizi del settore agroalimentare ed enogastronomico; pianificare interventi strategici per il lancio, il posizionamento e il rilancio di prodotti e servizi enogastronomici; sensibilizzare e diffondere una sana ed equilibrata cultura del gusto; effettuare attività di ricerca al fine di individuare trend, stili di consumo e tipologie di consumatori.

Per iscriversi c’è tempo fino al 31 marzo 2023. A questo link per presentare la domanda.

Qui il bando completo.

(In copertina, una foto del Messina Street Food Fest)

