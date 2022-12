Saldi invernali 2023: quando iniziano in Sicilia

Anno nuovo, saldi invernali in arrivo: in Sicilia partiranno da lunedì 2 gennaio 2023, per concludersi il 15 marzo. «L’avvio dei saldi del 2 gennaio – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – farà bene al commercio e ai consumatori. La misura, che abbiamo condiviso in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti».

«Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, – dice la Confcommercio – è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante».

A questo link la guida completa della Confcommercio.

