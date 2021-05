In Sicilia arriva il Cupra Fip Tour 2021, il torneo europeo di padel

È diventato lo sport più amato (quasi) dagli italiani, che non potendo organizzare le partitelle di calcetto dopo lavoro si sono dati al padel. Adesso, dal 4 al 9 maggio, in Sicilia farà tappa il Cupra Fip Tour 2021, il torneo organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel. Dopo Roma, Bari e Torino, il Cupra Fip Tour 2021 farà, infatti, tappa al Mas Padel Club di Catania, primo circolo di padel nato in Sicilia.

Per l’occasione verranno ospitati i migliori giocatori del circuito come l’argentino Juan Manuel Restivo in coppia con Raul Marcos Duran ma anche gli italiani Emanuele Fanti e Michele Bruno. Il torneo internazionale di padel, che si svolgerà in Sicilia, consentirà ai giocatori di raccogliere punti per avanzare nel ranking mondiale.

Il torneo della Federazione Internazionale di padel arriva in Sicilia

Dal 4 al 9 maggio il Mas Padel Center di Catania sarà una delle 80 tappe della Cupra Fip Tour 2021 che si svolgerà in 30 paesi europei. In palio 5.100 euro di montepremi:

3.000 per il torneo maschile

2.100 per il torneo femminile.

«È un’occasione straordinaria poter accogliere nel nostro centro una tappa del prestigioso Cupra Fip Tour 2021 – afferma Mario Guarnieri, direttore del Mas Padel Center – con la preziosa collaborazione della nostra socia Giorgia Giunta, (organizzatrice di eventi, marketing e comunicazione integrata”) insieme al Mas, siamo pronti ad accettare il guanto di sfida. Siamo temerari e non ci tiriamo mai indietro, grazie alle idee e alla caparbietà dei soci, Anna Romanycheva, Dario Falanga ed Antonio Amore, tennista e giocatore professionista di padel tra i più forti della Sicilia e in Italia e punto di riferimento per la federazione. È stato lui, infatti, tra i primi a credere in questa disciplina quando ancora era sconosciuta ed è una bella soddisfazione che ci rende orgogliosi poter essere i padroni di casa di questa competizione, un ulteriore passo in più per il nostro club dopo aver ospitato in passato altre manifestazioni».

Cos’è il padel?

Il padel è stato inventato nel 1969 dal messicano Enrique Corcuera, (in foto). Si tratta di uno sport di palla da praticare in coppia, con una racchetta simile a quella che si usa per il tennis. Il padel è uno degli sport più popolari in America Latina e in Spagna con 4 milioni e mezzo di praticanti amatoriali. Negli ultimi cinque anni questo sport ha visto una forte crescita anche in Italia, dove il numero di campi è cresciuto di oltre l’800%.

(20)